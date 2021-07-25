الشرطة الألمانية تفض حفلات شارك فيها المئات في عدة مدن كبرى

فضت الشرطة الألمانية ليلة السبت/الأحد الماضية حفلات شارك فيها مئات الأشخاص في عدة مدن كبرى.

وكان نحو 4000 شخص تجمعوا في المنتزه الشعبي (هازنهايده) في العاصمة برلين، وذلك حسبما أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد.

وفضت الشرطة تجمعات ضمت نحو 500 شخص في ميونخ ودورتموند.

وكان سكان المنطقة المحيطة بالمنتزه الشعبي (هازنهايده) قد شكوا للشرطة من صوت الموسيقى المرتفع، وحسب الشواهد الأولية فإن مشاركين في مظاهرات كريستوفر ستريت داي للمثليين أمس السبت اتجهوا إلى المنتزه. وأوقفت الشرطة الموسيقى وطالبت المحتفلين بمغادرة المنتزه.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن العملية لم تنته قبل وقت مبكر من صباح اليوم مشيرة إلى أن أغلب الحضور استجابوا للتعليمات دون اعتراض.

وذكرت الشرطة أنها رأت أن هناك خطورة على حضور حفل أقيم على جسر فوق نهر إيزار في ميونخ بسبب ارتفاع مستوى المياه فضلا عن تعذر ضمان الحماية من العدوى بسبب تجاوز عدد المشاركين للعدد المسموح به في التجمعات.

وغادر جزء كبير من الشباب المحتفلين مكان الحفل بهدوء بعد تدخل الشرطة، وذكرت الشرطة أن بعض المحتفلين كانوا عنيفين ورشقوا الشرطة بأشياء كان من بينها حجر.

وفي سياق متصل، ذكرت الشرطة أن غالبية المحتفلين في دورتموند استجابوا لطلب مغادرة المكان غير أن بعضهم أيضا أبدى مقاومة حيث ألقى مجهول قارورة من الزجاج على سيارة دورية كما قاومت امرأة أوامر الشرطة لها بمغادرة المكان، وبدأت الشرطة في إجراء جنائي بحقها بتهمة مقاومة سلطات تنفيذ الأحكام.