ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا لعام 2021

توج الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا لعام 2021 في استفتاء مجلة كيكر الألمانية.

وحصل اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي على 356 صوتًا من إجمالي عدد أصوات الصحفيين الرياضيين (563)، متفوقًا على زميليه توماس مولر (41 صوتًا).

قال روبرت ليفاندوفسكي بعد فوزه بالجائزة: "الفوز بهذه الجائزة شرف كبير لي، أشعر بالفخر والسعادة لاختياري كأفضل لاعب في ألمانيا للعام الثاني على التوالي".

وقدم ليفاندوفسكي موسمًا رائعًا، في الدوري الألماني وسجل 41 هدفًا وهو رقم قياسي غير مسبوق، ووقع على 48 هدفًا بمختلف المسابقات خلال 40 مباراة