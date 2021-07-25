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يقيم مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي بشارع المعز في السابعة مساء بعد غد ـ الثلاثاء ـ حفل الفنانة المصرية الألمانية منى بوركهارد ، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الأغانى العالمية والأندلسية والمصرية.

وتغني "بوركهارد" باللغات الفرنسية، والإنجليزية والإسبانية، بالإضافة إلى العربية، كما إحترفت الرقص الكلاسيكى، واللاتينى والباسودوبل الإسبانى وكونت فرقة "أوركسترا الأنغام الساحرة" عام 2014.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم أغنيات:Fuego,La Luna mi Enganom, Carino trianero, Lastima, Espana cani , شغلوني عنيك وماشية السنيورة.

ويأتي الحفل في إطار برنامج العروض الفنية للمواقع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، والتي تقدمها ادارة الصندوق خلال موسم إجازات الصيف مع الالتزام بإجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.