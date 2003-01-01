ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

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أعلنت قوي الإطار التنسيقي الشيعي في العراق اليوم الإثنين ترشيح النائب في البرلمان العراقي محمد شياع السوداني بالإجماع، لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة.

وذكر بيان لقوى الإطار التنسيقي أن الاطار التنسيقي عقد اليوم اجتماعاً لاختيار مرشحه لرئاسة الحكومة، حيث اتفق قادة الإطار بالإجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة.

ويعد محمد شياع السوداني أول مرشح لتشكيل الحكومة بعد العام 2003.

السوداني من مواليد بغداد 1970 ومتزوج وله أربعة أولاد وحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة بغداد وسبق أن عمل موظفا في مديرية زراعة محافظة ميسان 1997.

كما أنه عضو في حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي وسبق أن تم إعدام والده في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في قضايا سياسية.

وعين السوداني عام 2004 في منصب محافظ ميسان.

وفاز السوداني بعضوية البرلمان لثلاث دورات متتالية 2014، 2018 ، 2022 عن محافظة بغداد.

وشغل السوداني سابقًا منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية للأعوام 2014- 2018 وقبلها كان وزيرا لحقوق الانسان منذ العام 2010 ولغاية 2014.

في الوقت نفسه ، كان وزيرا بالإنابة لوزارات (الصناعة، التجارة، المالية، الهجرة والمهجرين، الزراعة.. ومؤسسة السجناء السياسيين).

بدأ السوداني حياته السياسية بعد سقوط نظام صدم حسين عام 2003.