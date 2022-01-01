 أكرم حسني: تحولي لجزء من نجاح محمد منير حلم وتحقق - بوابة الشروق
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أكرم حسني: تحولي لجزء من نجاح محمد منير حلم وتحقق


نشر في: الإثنين 25 يوليه 2022 - 2:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 يوليه 2022 - 2:43 ص

قال الفنان اكرم حسني، إن مشاركته مع الكينج محمد منير من خلال كتابة وتلحين أغنيته الجديدة "للي" حلم بالنسبة له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الأحد: "العمل مع الكينج كان حلم موجود عندي، وأنا من جمهور الكينج وفكرة أني إتحول فجأة لجزء من نجاح للكينج كان حلم بالنسبة لى واتحقق".

وأشار إلى أن ردود الأفعال على أغنية الكينج محمد منير ليس جديدا عليه لكنه حلم كبير بالنسبة له كأكرم حسني، موضحا أنه يكتب أغاني بين وقت وآخر بعيدة عن الكوميديا.

وتابع: "لدي العديد من الأغنيات الجديدة التي ستظهر للنور خلال الفترة القادمة، وأغنية الكينج أول التجارب".

وكشف عن رأي الكينج في أغنية "للي" أول ما سمعها منه قائلا: "أول ما محمد منير شاف الأغنية قالي عظيم وهدخل أسجلها خلال 15 يوم، وقد كان ولما رجع من ألمانيا كلمني وقالي وتناقشنا في التفاصيل".

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