تبدأ مسارح القاهرة اليوم الإثنين، استقبال أولى عروض الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري،دورة"المخرج المسرحي المصري"والمهداه للمخرج الراحل عزيز عيد،بمشاركة 34 عرضا مسرحيا من جهات إنتاجية مختلفة.

وتتضمن فعاليات غدا تقديم 3 عروض مسرحية،من بينهم عرضان يمثلان البيت الفني للفنون الشعبية وهما"السندباد"وتقدم على مسرح البالون بالعجوزة في الساعة الثامنة مساء غدا وبعد غد،وهى مستوحاة من حكايات ألف ليلة وليلة،ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم ضياء زكريا، وهند الشافعي، ومحمد يوسف (أوزو)، وآسيا محمود، ويسرا كرم، وأحمد أوسكار، وحمزة خاطر، ووفاء سليمان، وطارق مرسى،وكتابة إسلام إمام،وإخراج شادي الدالي.

ومسرحية"علي بابا والأربعين حرامي"تقدم بقاعة صلاح جاهين بالبالون في الساعة العاشرة من مساء الغد وبعد غد، والعرض من إنتاج فرقة تحت 18، بقيادة مدير عام الفرقة المخرج عبد المنعم محمد،وهو عرض عرائس "ماريونت"عن إحدى أشهر القصص الخيالية المعروفة.

وتدور أحداث القصة حول حطاب عربى بسيط يدعى"علي بابا"، يسمع بالصدفة كلمة السر التي تفتح باب المغارة التي تخبئ بها عصابة لصوص كنوزها،وبفضل كلمة السر"افتح يا سمسم" تمكن "علي بابا" من الحصول على الكنوز المخبأة فى المغارة،من ألحان محمد رؤوف وأشعار محمد الزناتي، وأداء حركي عماد عبد العظيم وهشام إبراهيم ومحمد نوفل وباسم نور ومحمد فوزي بكار، أداء صوتي لشخصية علي بابا إهداء من الفنان محمد الصاوي، ومن إخراج حسن الشريف.

ويقدم العرض الثالث "أشباح الأوبرا" للمخرجة مروة رضوان على مسرح مركز الهناجر للفنون بالأوبرا في الساعة الثامنة مساء غدا وبعد غد.