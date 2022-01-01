هايدي عادل وأميرة قنديل يمثلان مصر في مسابقة التتابع بمونديال الخماسي الحديث

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انطلقت صباح اليوم الإثنين منافسات تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث للكبار التي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو الجاري.

وتشهد منافسات اليوم، تمثيل الثنائي "هايدي مرسي وأميرة قنديل" للمنتخب المصري.

انطلقت منافسات السلاح في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، يليها مسابقة الفروسية، في الرابعة والنصف مساءً، ثم نظام النقاط الإضافية للسلاح في الخامسة والربع.

وتقام منافسات السباحة في الساعة الـ 5:45 مساءً ثم منافسات الليزر - رن في السادسة والربع وأخيرًا تسليم الجوائز في الساعة 6:45.

وتمكنت مصر من الحصول على فضية التتابع للرجال عن طريق الثنائي "أحمد حامد وإسلام حامد"، فيما تمكن المنتخب الكوري الجنوبي من التتويج بالذهبية ومنتخب تشيك فاز بالميدالية البرونزية.

وتقام البطولة بمشاركة 43 دولة.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة بـ 11 لاعبا بواقع 6 لاعبين و5 لاعبات، وتضم قائمة الرجال "إسلام حامد، وأحمد حامد، وأحمد الجندي، ومهند شعبان، ومحمد الجندي ومعتز وائل".

وضمت أسماء منتخب السيدات "هايدي مرسي، وسلمى عبد المقصود، وأميرة قنديل، وملك إسماعيل وزينة عامر".

يذكر أن جدول منافسات البطولة يضم مسابقات التتابع والفردي والفرق للرجال والسيدات.