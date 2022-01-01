 يوتيوب يحذف أغنية «للي» لمحمد منير وأكرم حسني بعد 5 أيام من طرحها - بوابة الشروق
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يوتيوب يحذف أغنية «للي» لمحمد منير وأكرم حسني بعد 5 أيام من طرحها

مصطفى الجداوي
نشر في: الإثنين 25 يوليه 2022 - 10:29 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يوليه 2022 - 10:30 م

حذف موقع يوتيوب أغنية «للي»، التي قدمها الكينج محمد منير وتأليف وألحان الفنان أكرم حسني، وتم طرحها منذ 5 أيام على قناة موقع شركة المنتجة.

وتقول كلمات أغنية «لِلّي»: «سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه.. ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا.. ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه.. اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه.. يالا و يا لالا و يا لالا يالا و يالا لِلّي».

وكان الملحن الشاب محمود المنسي اتهم أكرم حسني باستخدام اللحن الخاص بأغنيته «ولد الهلالية» التي طرحها عام 2017، ورد أكرم حسني أن التشابه يعد توارد فكري وليس سرقة.

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