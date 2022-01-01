أعرب أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على فريق سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

وقال نبيه في تصريحاته بعد المباراة:" أكدت من قبل أن كل مباريات الدوري بالنسبة لنا مباريات كؤوس، والوقت كان ضيقا بين الفوز بكأس مصر للموسم الماضي، وبين مباراة اليوم، والجهاز الفني نجح في الإغلاق على اللاعبين والتركيز في المباراة لأننا لدينا أهداف نسعى لتحقيقها".

وفيما يخص الغيابات قال المدرب العام:" الزمالك بدأ الموسم بغيابات وعدم إبرام صفقات جديدة والجهاز الفني يعمل بالمجموعة الموجودة ونحقق هدفنا خطوة خطوة".

وحقق فريق الزمالك فوزا مستحقا على نظيره سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 60 نقطة يتصدر بهم المسابقة