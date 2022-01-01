 فاينانشيال تايمز: استعداد الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة مجددا يزيد انعدام اليقين بالأسواق - بوابة الشروق
الإثنين 25 يوليه 2022 2:05 م القاهرة القاهرة 24°