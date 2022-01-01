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مصر
نائب يطالب بمواجهة انتشار سيارات الفان غير المرخصة بحدائق الأهرام
وزيرة البيئة: الانتهاء من المرحلة الأولى للتحول الرقمي لإدارة المخلفات
رئيس الصومال: مصر تدعمنا من القلب.. ونشعر بالامتنان
رئيس الصومال: المصريون دفعوا حياتهم ثمنا لحصول بلدنا على استقلاله
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رئيس وزراء فلسطين يطالب إسرائيل بفتح مطار القدس
الاتحاد الأوروبي يقر استخدام لقاح إمفانيكس للوقاية من جدري القردة
الكرملين ينفي نية بوتين زيارة اليابان
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نهاية موسم عمرو السولية مع الأهلي
مصر تتصدر منافسات السلاح بتتابع السيدات في بطولة العالم للخماسي الحديث
هايدي عادل وأميرة قنديل يمثلان مصر في مونديال الخماسي الحديث
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محمد رياض: تعلمت من محمود ياسين حب الفن والإخلاص له
3 عروض مسرحية في اليوم الثاني للمهرجان القومي للمسرح.. تعرف عليها
بدء فعاليات معرض ملتقى عالم الفن المطلق ببيت السناري
اليوم.. مسارح القاهرة تستقبل أولى عروض الدورة ال 15 من المهرجان القومي للمسرح
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