محمد رياض: تعلمت من محمود ياسين حب الفن والإخلاص له

3 عروض مسرحية في اليوم الثاني للمهرجان القومي للمسرح.. تعرف عليها

بدء فعاليات معرض ملتقى عالم الفن المطلق ببيت السناري

اليوم.. مسارح القاهرة تستقبل أولى عروض الدورة ال 15 من المهرجان القومي للمسرح