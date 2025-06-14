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أعلن جيش الاحتلال، إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل من إيران، زاعما أنه تم اعتراض بعض من هذه الصواريخ.

وقال عبر حسابه بمنصة إكس، إن قوات الإنقاذ تعمل في عدة مناطق في جميع أنحاء إسرائيل حيث وردت تقارير عن سقوط حوادث.

وأشار إلى أنه يجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وتابع: «بعد تقييم الوضع، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات تفيد بإمكانية مغادرة المنطقة المحمية، ومواصلة البقاء بالقرب منها في جميع مناطق البلاد.. يُطلب منكم الاستمرار في إطاعة تعليمات قيادة الجبهة الداخلية».

وأفادت صحيفة «إسرائيل اليوم» بمقتل امرأة كانت أصيبت بجروح خطيرة في القصف الإيراني.

ومساء الجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني، انطلاق عملية "الوعد الصادق 3" وضرب عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله: "تم ضرب العشرات من الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيوني في الأراضي المحتلة في إطار عملية الوعد الصادق 3".

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن جيش الاحتلال، أن هجومه "الاستباقي"، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

وأسفر الهجوم عن مقتل شخصيات عسكرية إيرانية بارزة في مقدمتهم رئيس الأركان علي اللواء محمد بارري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، بجانب عدد من العلماء النوويين.