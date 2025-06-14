اتحاد الفنانين العرب يشكر نقيب الفنانين العراقيين على دعمه لإلهام شاهين وهالة سرحان في بغداد

وجّه نقباء المهن الفنية واتحاد الفنانين العرب، وهم: نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانين العرب مسعد فودة، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ورئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، الشكر إلى الدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين ونائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، على سرعة تواصله مع النجمة إلهام شاهين والإعلامية الكبيرة الدكتورة هالة سرحان في فندق إقامتهما بالعاصمة العراقية بغداد، بعد تعذّر عودتهما من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد شاركت في المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية في دورته الرابعة عشرة، كما شاركت في ندوة حول مشاكل الإعلام في تغطية ما يحدث في مناطق النزاع والحروب، بالإضافة إلى الحديث عن شهيدات الإعلام مثل أطوار بهجت وشيرين أبو عاقلة.

وعبّر النقباء الثلاثة عن تقديرهم لموقف الدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، لدعمه الدائم للفنانين المصريين، ولقائه بالفنانة إلهام شاهين والإعلامية الدكتورة هالة سرحان، واطمئنانه عليهما، ومتابعته المستمرة للموقف حتى عودتهما إلى أرض الوطن بسلام. كما أكد النقباء الثلاثة استمرارهم في متابعة الوضع من خلال اتصالات متواصلة للاطمئنان عليهما.