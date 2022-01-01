قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر إن نسبة المشاركة في الاقتراع المرتبط بالاستفتاء على الدستور بلغت حتى الثالثة ونصف ظهرا اليوم الإثنين 6ر13%، وسط انتقادات من المعارضة بسبب خروقات.

وشارك في الاستفتاء مليون و213 ألف ناخب حتى الثالثة ونصف بالتوقيت المحلي (الساعة 14 و30 بالتوقيت العالمي جرينيتش).

وأضاف بوعسكر أن نسبة الاقبال تشهد هبوطا في فترة القيلولة ولكنها من المتوقع أن تشهد صعودا في المساء لا سيما من قبل فئات الشباب التي تعودت على الذهاب إلى مكاتب الاقتراع في الساعات الأخيرة.

وأوضح بوعسكر أن عملية الاقتراع تسير بسلاسة وأنه لا وجود لإخلالات ذات أهمية.

واتهمت أحزاب من المعارضة الرئيس قيس سعيد بخرق الصمت الانتخابي والإدلاء بتصريحات دعائية للتلفزيون العمومي ووصفت الاستفتاء بـ"الزائف".

وانتقد صحفيون أعمال هيئة الانتخابات بسبب منع بعض رؤساء مراكز الاقتراع الصحفيين والمصورين، بما في ذلك ممثلين لوسائل إعلام أجنبية، من التصوير داخل مكاتب الاقتراع ومنعهم من التحدث إلى الناخبين.

وقالت نقابة الصحفيين إن صحفيين تعرضوا لمضايقات أمنية عبر محاولات منعهم من العمل وتشديد إجراءات التثبت ما عطل وصولهم إلى المعلومات بجانب امتناع بعض رؤساء الهيئات الفرعية عن مد الصحفيين بمعلومات حول تقدم عملية الاستفتاء والمعطيات المرتبطة بها.