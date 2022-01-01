إيطاليا: سالفيني يهاجم ليتا مع انطلاق الحملة الانتخابية



مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الإيطالية في سبتمبر بشكل جدي اليوم الاثنين، هاجم زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني منافسه الاشتراكي الديمقراطي إنريكو ليتا، بزعم غريب ألا وهو أنه لم يره يعرق البته.



وكان رئيس الوزراء ماريو دراجي استقال الأسبوع الماضي بعد انهيار الائتلاف الحاكم مما أثار حالة من الفوضى ومهد لأحدث سلسلة طويلة من الانتخابات الإيطالية في 25 أيلول/ سبتمبر المقبل.



ويبدو أن وزير الداخلية السابق سالفيني أراد وصف رئيس الوزراء اليساري السابق ليتا بأنه أكاديمي منعزل، في حين أنه هو نفسه رجل من الشعب.



وقال سالفيني الشعبوي اليميني في بدء الحملة الانتخابية:" إنني أحلق شعري ، وأرتدي السراويل القصيرة ، وآكل النقانق وأعرق ....لست مثل الاشتراكيين الديمقراطيين الذين لا يتعرقون أبدا."



ورد ليتا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي متسائلاً "إذا كانت تلك هي بداية الحملة الانتخابية ، فكيف ستكون نهايتها ؟".



وأضاف زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقابلة تلفزيونية: "لم أكن أعتقد أننا وصلنا بالفعل إلى هذا المستوى في الحملة الانتخابية".



ثم قالت المذيعة أن ليتا كان يتصبب عرقا : "لقد تم للتو تجفيف رأسه الجميل ".



ويأمل سالفيني في الفوز في الانتخابات بالاشتراك مع أحزاب يمينية ويمين وسط أخرى. وكان قد أعلن مؤخرا أنه يعتزم أن يصبح وزيرا للداخلية مرة أخرى وأن يتخذ إجراءات صارمة ضد الهجرة.



وأشارت استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب "إخوة إيطاليا" اليميني على حزب الرابطة. وبالتالي، قد ينتهي الأمر بتولي زعيمة الحزب جيورجيا ميلوني منصب رئيس الوزراء الجديد إذا فاز اليمين في الانتخابات.



وفي الوقت ذاته، ينسحب المزيد من السياسيين من حزب "فورزا إيطاليا" بزعامة سيلفيو برلسكوني، وهو الحزب الرئيسي الثالث لتيار اليمين.