الزمالك يستعيد يوسف أسامة قبل مواجهة فيوتشر

انتظم يوسف أسامة نبيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتماثل يوسف أسامة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الأمامية وتسببت في غيابه عن الفريق خلال المباريات الأخيرة، وأصبح اللاعب جاهزا من الناحية الطبية للمباراة.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الخميس المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد فاز على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والعشرين للدوري.