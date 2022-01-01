تدريبات استشفائية وتأهيلية للاعبي الزمالك بعد الفوز على سموحة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة سموحة مساء الأمس بصورة أساسية تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفضل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق خوض اللاعبين لتدريبات استشفائية خلال مران اليوم دون المشاركة في التدريبات الجماعية، خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الخميس المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد فاز على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والعشرين للدوري.