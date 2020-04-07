رابطة العالم الإسلامي تعزي الجزائر في الضحايا والمصابين جرّاء حرائق الغابات

أعربَت رابطة العالم الإسلامي، عن خالص التعازي وصادق المواساة، للحكومة الجزائرية وشَعبها، في الضحايا والمصابين جرّاء حرائق الغابات التي شهدَتها البلاد.

وقال معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: "تابعنا أنباء الحرائق المؤلمة التي تعرَّض لها الأشقَّاء في الجزائر، وآلمَنَا بالغَ الألم ما نجَم عنها من خسائرَ جسيمة ولاسيما في الأرواح"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف: "ونعرب باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التامّ مع الجزائر العزيزة حكومةً وشعباً إزاء هذا المصاب الجلل، سائلًا المولى القدير أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، ويُسْكنهم فسيح جناته، ويمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجزائر من كل سوءٍ ومكروهٍ".