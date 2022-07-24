أبو غزالة تبحث التعاون مع مديرة العمليات لمنطقة الشرق الأوسط بمكتب الأمم المتحدة

استقبلت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، أمس الاثنين، غادة الطاهر مديرة العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية بنيويورك (أوتشا)، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، و ذلك في إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا).

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع هدف إلى إطلاع الأمانة العامة بالمهام الجديدة المكلف بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في القاهرة، وبحث سبل التعاون المستقبلية بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تخص الشأن الإنساني في المنطقة العربية.

واستعرضت السفيرة أبو غزالةخلال الاجتماع جهود الأمانة العامة في الشأن الإنساني والدور الذي تقوم به إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية والمجالس الوزارية المتخصصة في تقديم الدعم إلى الدول العربية في العديد من القطاعات خلال الأزمات الإنسانية التي تمر بها هذه الدول، والإعداد الجاري للتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر انعقادها خلال ط نوفمبر المقبل، بموريتانيا.

كما أطلعت السفيرة ممثلة أوتشا على قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (5) الصادر عن الدورة العادية (59) في مايو الماضي بجنيف، والذي كلف الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع لتنسيق الجهود العربية في الشأن الإنساني بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ومركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وأشارت السفيرة إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية لمناصرة القضايا الإنسانية في المنطقة العربية ودعم المتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية.