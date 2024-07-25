التنمية المحلية: تكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

عوض: تفعيل غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة انتظام العمل بالمحافظات

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عدداً من الاتصالات الهاتفية، صباح اليوم الخميس، مع المحافظين لمتابعة الإجراءات المتخذة من المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية "سيارات الميكروباص، والسرفيس، والنقل الجماعي" وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار.

وأشارت عوض إلى أنه تم التوجيه بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد لكل الأجهزة المعنية وسرعة إصدار القرارات الخاصة بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة .

كما وجهت بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقاً للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات والإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعي للمحافظات، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف .

وطالبت وزيرة التنمية المحلية بسرعة التنسيق بين المحافظات لوضع تسعيرة الخطوط الخارجية لوسائل المواصلات، وذلك بالتنسيق بين المحافظة وباقي المحافظات المجاورة وإرسال التسعيرة الجديدة إلى غرفة عمليات الوزارة.

ووجهت بضرورة قيام القيادات التنفيذية بكل محافظة بالتعاون مع مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف للمرور على مواقف السرفيس؛ للتأكد من انتظام العمل واستمرار متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، والمرور على محطات الوقود لتكثيف الرقابة عليها والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين .

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستتابع باستمرار على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات.

وطالبت الوزيرة المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات، وكذا مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم أي شكوى على رقم الواتس آب 01200353111، وعلى موقع فيسبوك: www.facebook.com/sotakmasmwo، ورقم الخط الساخن: 15330، وسيعمل طوال أيام الأسبوع والبريد الإلكترونى للوزارة: "Info@mld.gov.eg".

وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار المواد البترولية بقيمة تصل إلى 1.25 جنيه للتر، اعتبارا من صباح اليوم.

وبحسب بيان وزارة البترول، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار:



بنزين 95: بسعر 15 جنيها/ لتر

بنزين 92: بسعر 13.75 جنيه/ لتر

بنزين 80: بسعر 12.25 جنيه/ لتر

السولار: بسعر 11.50 جنيه/ لتر

الكيروسين: بسعر 11.50 جنيه/ لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات: 8500 جنيه/ طن.

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.