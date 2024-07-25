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سجلت درجات الحرارة في إسبانيا أعلى معدلاتها هذا العام، مع تهديدات الحرارة القادمة من الصحراء الكبرى بأفريقيا بإشعال الحرائق في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية قولها، اليوم الخميس، إن مدينة هيوليفا الواقعة جنوبي إسبانيا سجلت 6ر45 درجة مئوية (114 فهرنهايت)، لتكسر الرقم القياسي السابق المسجل باسم المدينة قبل عامين بمقدار 7ر1 درجة مئوية.

وقالت بلومبرج إن التحذيرات بشأن الحرارة لا تزال سارية المفعول في أجزاء كبيرة من البلاد.

يشار إلى أن تغير المناخ تسبب في معاناة أوروبا من درجات حرارة قياسية مع زيادة وتكرار موجات الحرارة المرتفعة.

وأفادت البيانات الأولية لخدمة كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي بأنه تم تسجيل أعلى متوسط لدرجة الحرارة على الأرض يوم الاثنين الماضي.