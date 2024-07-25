نائب وزير الصحة يتفقد مراكز طب الأسرة في قرى نزة قرار وبني قرة ومسارة في أسيوط

واصلت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات، وذلك في إطار سعيها نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، وتنفيذًا لما وجه به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في هذا الصدد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، استأنف جولته التفقدية على المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط، بالمرور على مركز طب الأسرة بقرية نزة قرار، التابعة لإدارة منفلوط الصحية حيث اطمئن علي انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية وتبين توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ولكن تلاحظ ضعف التردد على الوحدة خلال الفترة المسائية، وأوصى بعمل توعية بالمساجد والكنائس لأهالي القرية عن الخدمات المقدمة في الوحدة الصحية على مدار اليوم، وتلاحظ عدم تواجد أخصائي النساء، بالإضافة إلى ضعف التردد على عيادة طب الاسرة.

وأوضح "عبدالغفار"، أن نائب الوزير راجع ملفات طب الأسرة وتلاحظ وجود قصور في تسجيل البيانات وضعف الدور الإشرافي لفريق الإدارة الصحية بمنفلوط، كما قام نائب الوزير بالتأكد من متابعة الأطفال المتخلفين عن التطعيم من خلال اتصال هاتفي بأحد أولياء الأمور، بالإضافة إلى تفقد عيادة الأسنان، ووجه بضرورة الاستفادة من تواجد الأطباء والأجهزة والمستلزمات الموجودة، وزيادة عدد المترددين على العيادة، كما تفقد الصيدلية و منفذ صرف الألبان و تبين انتظام الصرف.

وأكد أن نائب الوزير استكمل جولته بتفقد مركز طب الأسرة بقرية بني قرة، بالإدارة الصحية بالقوصية، حيث تفقد انتظام أعمال المبادرات، وتم التأكد من انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ومتابعة الحالات المرضية المكتشفة من خلال المبادرات الصحية، وأثنى نائب الوزير علي تميز أداء فنيين المعمل، ووجه بصرف مكافأة تشجيعية لمسئول المعامل بالإدارة الصحية بالقوصية وفنيين المعمل بالوحدة.

كما استمع إلى شكوى أحد المواطنين بصعوبة الحصول على خدمة العلاج الطبيعي لطفل صغير لديه إعاقة أوصى بسرعة اجراء جلسات العلاج الطبيعي له بالمجان ووجه مدير مديرية الشئون الصحية ومدير الإدارة الصحية بدراسة إمكانية تعاقد الوحدة مع هيئة التأمين الصحي للاستفادة من أجهزة العلاج الطبيعي الموجودة بالوحدات الصحية.

ونوه المتحدث الرسمي للوزارة، بأن نائب الوزير قام بزيارة مركز طب الأسرة بقرية مسارة بالإدارة الصحية بديروط، وتأكد من تواجد أفراد النوبتجية و توافر الأدوية ونوبتجية عيادة الأسنان المسائية، وبتفقد أعمال الفريق الطبي بالوحدة تبين ضعف التردد خلال الفترة المسائية، ثم تفقد أعمال تسجيل المواليد والوفيات وميكنة التطعيمات، وتم التأكد من متابعة المتخلفين عن التطعيم وأوصى بصرف مكافأة للمسئولة عن ميكنة التطعيمات بالوحدة والمراقب الصحي ومشرف التطعيمات بالإدارة الصحية، لما وجده من حسن سير للعمل.

وأشار عبدالغفار، إلى أن نائب الوزير تفقد معمل الوحدة وتبين أن العمل يجري بأجهزة من الطراز القديم، ووجه مدير مديرية الشئون الصحية ومدير الإدارة بسرعة توفير جهاز حديث لفحص الهيموجلوبين، كما تبين عدم الالتزام بالتسجيل في ملفات طب الأسرة، واستمع نائب الوزير خلال الزيارة إلى شكوى بعض المواطنين من عدم تواجد الأطباء وعدم توافر بعض الأدوية، وأوصى بتواجد الفريق الإشرافي بالإدارة الصحية يوميا في الوحدة لمدة شهر لمتابعة تقديم الخدمات الطبية وتواجد الأطباء والتسجيل في الملفات.