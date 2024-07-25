إطلاق بعثة تجارية تضم 22 شركة بقطاع الملابس والمنسوجات إلى ألمانيا

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نظم المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات بعثة تجارية إلى ألمانيــا خلال الفترة من 24-27 يوليو 2024 لمصدرى الملابس الجاهزة والأقمشة بعدد 22 شركة بالقطاعين.

وزار الفاعليات نائب وزير الاقتصاد في دوسلدورف بألمانيا، كما حضرت كبري الشركات والعلامات التجارية الألمانية اللامعة لزيارة الحدث والتعرف على الشركات المصرية وبحث إمكانية عمل عقود تصديرية مستقبلية.

واقيمت هذه البعثة التجارية بدعم من مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر Trade Usaidالممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع التمثيل التجاري المصري- مكتب برلين.

وكشف ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن البعثة تضم 15 شركة ملابس و 7 شركات في قطاع الأقمشة في مدينة دوسلدورف الألمانية الشهيرة بهدف عقد لقاءات مشتركة مع المشترين والمستوردين في ألمانيا.

وأضافت رئيس المجلس التصديري للملابس، أنه تم اختيار ألمانيا لتنظيم هذه البعثة الترويجية لكون ألمانيا شريك تجاري رائد بقطاع الملابس الجاهزة المصرية، فهى ثاني أكبر الأسواق الأوروبية المستوردة للملابس المصرية.

وكشفت "بشارة"، أن صادرات القطاع إلى أوروبا حققت زيادة بنسبة 37٪ من إجمالي صادرات الملابس المصرية كما حققت الصادرات إلى ألمانيا زيادة بنسبة 123 مليون دولار في عام 2023 متوقعة أن تحقق الصادرات زيادة بنسبة 20% خلال 2024.

وأوضحت رئيس المجلس التصديري للملابس، أن هذه البعثة تأتي ضمن خطة المجلس لزيادة الصادرات إلى أوروبا بصفة عامة وألمانيا بصورة خاصة، حيث تتمتع ألمانيا تتمتع بإعفاء من الرسوم الجمركية للصادرات المصرية بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وهذا يعطي ميزة تنافسية للصادرات المصرية.

وأشارت ماري لويس بشارة إلي أنه تم دعوة الشركات الألمانية للحضور إلي مصر على هامش معرض destination africa ودعوتهم إلي زيارة المصانع المصرية.