أبرز الادعاءات حول كامالا هاريس قبل ترشحها المحتمل للرئاسة الأمريكية

تجمع الديمقراطيون بسرعة حول نائبة الرئيس كامالا هاريس باعتبارها مرشحتهم الرئاسية المحتملة بعد قرار الرئيس جو بايدن المفاجئ بالانسحاب من سباق 2024.

ورصدت وكالة أسوشيتدبرس، أبرز الادعاءات التي دارت جول هاريس، ونعرضها في التقرير التالي:

الادعاء: هاريس ليست مواطنة أمريكية وبالتالي لا يمكنها أن تقود الدولة.

الحقائق: هذا الادعاء كاذب تمامًا. هاريس هي مواطنة أمريكية بالولادة. ولدت في 20 أكتوبر 1964 في أوكلاند، كاليفورنيا، وفقًا لنسخة من شهادة ميلادها التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

التقى والدها، وهو اقتصادي من جامايكا، ووالدتها، وهي باحثة في مجال السرطان من الهند، كطلاب دراسات عليا في جامعة كاليفورنيا، بيركلي.

وفقًا للتعديل الرابع عشر للدستور، أي شخص يولد على الأراضي الأمريكية يعتبر مواطنًا أمريكيًا بالولادة ويحق له أن يكون نائبًا للرئيس أو رئيسًا.

يقول التعديل: "كل الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون للولايات المتحدة وللدولة التي يقيمون فيها".

الادعاء: هاريس ليست سوداء.

الحقائق: هذا الادعاء خاطئ. هاريس سوداء وهندية. والدها، دونالد هاريس، رجل أسود ولد في جامايكا. والدتها، شيامالا جوبالان، ولدت في جنوب الهند. تحدثت هاريس علنًا لسنوات عديدة، بما في ذلك في سيرتها الذاتية لعام 2019، عن كيفية تحديدها بتراث كلا والديها.

الادعاء: بدأت هاريس حياتها المهنية من خلال علاقة مع رجل متزوج، السياسي في كاليفورنيا ويلي براون.

الحقائق: هذا الادعاء يفتقر لبعض السياق المهم. كان براون منفصلًا عن زوجته خلال العلاقة، ولم تكن هذه العلاقة سرية.

الادعاء: مقطع فيديو يظهر كامالا هاريس ممسكة بيد مونتيل ويليامز وامرأة أخرى دليل على أنها كانت "عشيقته".

الحقائق: المقطع يظهر مونتيل مع هاريس وابنته، آشلي ويليامز. هاريس وويليامز، مضيف سابق لبرنامج "The Montel Williams Show"، كانا على علاقة قصيرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

الادعاء: هاريس وعدت بإلحاق "انتقام الأمة" بمؤيدي ترامب.

الحقائق: هذا اقتباس ملفق منسوب إلى هاريس ينتشر على الإنترنت منذ خمس سنوات بعد ظهوره لأول مرة.

الادعاء: يظهر فيديو لهاريس تقول في خطاب: "اليوم هو اليوم. والأمس كان اليوم بالأمس. غدًا سيكون اليوم غدًا. لذا عش اليوم، حتى يكون المستقبل اليوم كما هو الماضي اليوم كما هو غدًا."

الحقائق: لم تقل هاريس هذا. تم تعديل لقطات من تجمع في عام 2023 حول حقوق الإنجاب في جامعة هوارد، لتجعلها تبدو كما لو أنها قالت ذلك.