نواب فرنسيون ينتقدون خطاب نتنياهو في الكونجرس الأمريكي

بانوت تصف طريقة الترحيب بنتنياهو بالمخزية.. و بورتس: وصمة عار مطلقة

انتقد نواب فرنسيون خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونجرس الأمريكي، الذي زعم فيه أنهم لم يقتلوا أي مدني تقريبا في رفح، مع اقتراب عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة من 40 ألف شخص.

وعارض نواب حزب "فرنسا الأبية" أبرز أحزاب تحالف اليسار الحائز على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان خلال الانتخابات العامة المبكرة في فرنسا، خطاب "مجرم الحرب" نتنياهو الذي تلقى وقوفا وتصفيقا حارا عدة مرات.

ووصفت ماتيلد بانوت، نائبة رئيس كتلة "فرنسا الأبية" في البرلمان، الخميس، طريقة الترحيب بنتنياهو في الكونغرس الأمريكي بأنها "مخزية"، بحسب وكالة الأناضول.

وقالت بانوت إن نتنياهو مجرم حرب، وأكدت دعمها الكامل لرشيدة طليب، الممثلة الوحيدة من أصل فلسطيني في الكونجرس، التي حضرت الجلسة بكوفية وحملت لافتتين بعبارتي "مجرم حرب" و"مجرم إبادة جماعية" بينما كان نتنياهو يتحدث.

ولفت النائب عن حزب "فرنسا الأبية"، جيروم ليجافر، في منشور عبر منصة اكس، إلى أن المجازر في غزة كانت مستمرة بينما كان نتنياهو "المسؤول عن إبادة الفلسطينيين" يلقي خطابه.

كما وصف النائب توماس بورتس، أحد الأسماء البارزة في الحزب، استقبال الكونجرس لنتنياهو بأنه "وصمة عار مطلقة".

وفي إشارة إلى رشيدة طليب، أكد بورتس دعمه "أي شخص يبدي ردة فعل ضد رئيس وزراء يحاول قتل شعب".

ومساء الأربعاء، ألقى نتنياهو خطابا أمام الكونجرس الأمريكي، استمر حوالي ساعة، زعم فيه أن إسرائيل “لم تقتل أي مدني تقريبا” بمدينة رفح، وسط احتجاجات ضخمة لآلاف المؤيدين لفلسطين في شوارع واشنطن مطالبين بوقف الحرب وتزويد إسرائيل بالسلاح.