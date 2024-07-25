وكيل وزارة التموين بالشرقية يشن حملات على محطات الوقود

شن المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية عددا من الحملات الرقابية للمرور على جميع محطات الوقود بدائرة المحافظة، وذلك بعد تحريك سعر الوقود.



اوضح المهندس عبدالكريم عوض الله، أنه جرى تحريك اسعار المواد البترولية طبقا لقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ١٥٩٥ لسنة 2024، إعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الخميس، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي.



فيما سجل المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن، وجرى تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.



أوضح وكيل وزارة التموين، ان الأمور تسير بشكل طبيعي ولا يوجد اي معوقات، مشيرا الى استمرار الحملات الرقابية للمرور على جميع محطات الوقود بدائرة المحافظة للتأكد من الاعلان عن الأسعار الجديدة وعمل الجرد اللازم والتأكد من سير العمل بشكل طبيعي والعمل علي حل اي مشكلات او معوقات من خلال غرفة عمليات المديرية.وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار المواد البترولية بقيمة تصل إلى 1.25 جنيه للتر، اعتبارا من صباح اليوم.

وبحسب بيان وزارة البترول، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار:



بنزين 95: بسعر 15 جنيها/ لتر

بنزين 92: بسعر 13.75 جنيه/ لتر

بنزين 80: بسعر 12.25 جنيه/ لتر

السولار: بسعر 11.50 جنيه/ لتر

الكيروسين: بسعر 11.50 جنيه/ لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات: 8500 جنيه/ طن.

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.