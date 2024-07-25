أكسيوس: نحو نصف الديمقراطيين في الكونجرس يقاطعون خطاب نتنياهو

تغيب حوالي نصف الديمقراطيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ عن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام جلسة مشتركة للكونجرس يوم الأربعاء، وفقا لإحصاء أجراه موقع أكسيوس.

وأوضح العديد من المشرعين، وخصوصا النقاد التقدميين لإسرائيل، أنهم يقاطعون الحدث بشكل صريح احتجاجا على إدارة نتنياهو للحرب في غزة.

ومن بين المقاطعين الرئيسة السابقة لمجلس النواب نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا)، والزعيم السابق للأغلبية في مجلس النواب جيم كليبورن (ديمقراطي من ساوث كارولينا) والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك).

وأوضح أكسيوس أن حوالي 100 من الديمقراطيين في مجلس النواب و28 من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ كانوا حاضرين خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مما يعني أن نحو نصف كلا الفئتين كانوا غائبين.

ومعظم المشرعين الذين حضروا الخطاب كانوا من الجناح الأكثر اعتدالا المؤيد لإسرائيل في الحزب، بما في ذلك العديد من المشرعين في الدوائر الانتخابية المتأرجحة.

وكان ذلك الخطاب مثيرا للجدل لأنه كان يُنظر إليه على أنه إهانة للرئيس الأسبق باراك أوباما ومنح نتنياهو منصة لانتقاده بشأن الاتفاق النووي الإيراني.