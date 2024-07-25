بيلوسي: خطاب نتنياهو في الكونجرس هو الأسوأ مقارنة بأي شخصية أجنبية

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو في الكونجرس بأنه "الأسوأ" مقارنة بأي شخصية أجنبية أخرى "تمت دعوتها ومنحها شرف مخاطبة كونجرس الولايات المتحدة".

وقالت بيلوسي في منشور عبر حسابها على منصة إكس: "الكثيرون منا الذين يحبون إسرائيل أمضوا وقتا اليوم يستمعون إلى المواطنين الإسرائيليين الذين تعاني عائلاتهم، وتطالب هذه العائلات بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الرهائن إلى ديارهم - وكنا نأمل أن يقضي رئيس الوزراء وقته في تحقيق هذا الهدف".

كان نتنياهو قال أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس إن بلاده لن تقبل بأقل من "النصر الكامل" في حربها في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت فى موقعها على الإنترنت عن نتنياهو قوله إن "الحرب قد تنتهي غدا إذا استسلمت حماس وأعادت الرهائن".

وتابع: " يجب أن تكون هناك إدارة مدنية فلسطينية في غزة لا تسعى إلى تدمير إسرائيل".