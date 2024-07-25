الأردن يعلن تسيير 100 شاحنة مساعدات إلى غزة هذا الأسبوع

عبرت 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة هذا الأسبوع، سُيرت من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP).

وحملت القوافل المرسلة، وفق بيان للهيئة نقلته وكالة «بترا»، «طرودا غذائية وخيما وطرودا صحية نسائية ومادة الطحين والفرشات وملابس، من أجل توزيعها على أهل قطاع غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع».

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي: «إن الواجب الإنساني الذي نحمله على عاتقنا يحتم علينا تكثيف الجهود الإغاثية المبذولة لإدخال المساعدات الإنسانية للأهل في قطاع غزة».

وأوضح الشبلي، اليوم الخميس، أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم إلى 2735 شاحنة، و53 طائرة عبر العريش.