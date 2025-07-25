روسيا تعثر على الصندوقين الأسودين بعد مقتل 48 شخصا في تحطم طائرة بأقصى شرق البلاد

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الجمعة، العثور على الصندوقين الأسودين في موقع تحطم طائرة ركاب في شرقي روسيا، وذلك بعد يوم من وقوع الحادث المميت.

ومن المقرر نقل الصندوقين الأسودين إلى موسكو لتحليلهما، حيث يأمل المحققون أن يوفرا أدلة تساعد في تحديد سبب التحطم.

وقالت السلطات، إن جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 48 شخصا على متن الطائرة الروسية من طراز أنتونوف أيه إن – 24 قد لقوا حتفهم عندما تحطمت الطائرة في أقصى شرق البلاد.

وكانت الطائرة في رحلة من خاباروفسك مرورا بمدينة بلاجوفيشينسك إلى بلدة تيندا الصغيرة في منطقة أمور.

وأفادت السلطات بأن طاقم الطائرة لم يبلغ عن أي مشكلات قبل وقوع الحادث.

وبدأ مدعون روس تحقيقا مع شركة "أنجارا إيرلاينز"، المشغلة للرحلة، ينصب على تدابير السلامة المتبعة.

ويعزى بعض من المشكلات التي يعاني منها قطاع الطيران الروسي إلى العقوبات الغربية التي تم فرضها عقب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والتي صعبت من الحصول على طائرات جديدة وقطع الغيار.

وتعتمد شركات الطيران بشكل متزايد على طائرات قديمة، وغالبا ما تلجأ إلى تفكيك الطائرات المتوقفة عن الخدمة للحصول على قطع الغيار.