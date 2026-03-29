رئيس مجلس الشورى الإيراني: نحن في حرب عالمية كبرى وبوادر الانتصار بانت

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن بلاده لن تخرج من الحرب إلا بالنصر و"بوادر الانتصار قد بانت"، قائلا: "إننا الآن في حرب عالمية كبرى ويجب أن نهيء أنفسنا لخوض ما أمامنا من الصعاب".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن قاليباف قوله، في نداء وجهه للشعب الايراني اليوم، إن "العدو ظن بأن المجتمع الايراني سيتمزق بعد الحرب وسيقف المواطنون بوجه بعضهم البعض لكن خلافا لظن العدو بقي المواطنون جنبا بجنب بعضهم وأشد وحدة من أي وقت مضى ورد كيد العدو إلى نحره".

وأشاد بحضور الشعب الإيراني في الشوارع والساحات لمدة 30 ليلة متواصلة، قائلا إن "هذا يعكس القوة الاجتماعية للشعب الإيراني ويغيظ العدو ويؤرقه".

وأشار إلى أن "الحرب الحالية هي الآن تمر بأشد لحظاتها حساسية"، مؤكدا أن "مظاهر الهيبة الأمريكية كطائرة الآف 35 وحاملات الطائرات والقواعد الأمريكية في المنطقة أصيبت بضربات كبيرة كما أن الضربات على الكيان الصهيوني كانت فعالة ودقيقة ومدمرة" .

وتابع قاليباف، أن "حزب الله الذي كانوا يهددونه دوما بنزع السلاح هو اليوم جزء هام وفعال من المقاومة وأدخل العدو الصهيوني في ورطة، كما أن المقاومة العراقية تحارب ببسالة وتدهش العدو، وأن دخول أنصار الله (جماعة الحوثي اليمنية) المعركة قد زود المقاومة بنفس جديد وأن انصارالله جاهزة للعدو بالمفاجآت".

وشدد على أن "ترامب شن حربا غير واضحة الأهداف وبات لا جواب لديه أمام الرأي العام وأن تداعيات الحرب رجعت إلى من أشعلها"، لافتا إلى أن "العدو يرسل في العلن رسائل للتفاوض لكنه في السر يخطط لشن هجوم بري لكنه لا يعلم بان رجالنا ينتظرون الدخول البري للجنود الأمريكيين لرميهم في اتون النيران ومعاقبة شركائهم الإقليميين".

وقال، إن "اطلاقاتنا وصواريخنا هي متواصلة وإن إيماننا وإرادتنا اشتدت ونحن نعلم نقاط ضعف العدو ونرى بوضوح أثر الخوف والرعب في معسكر العدو".

وتابع: "أننا نسمع في هذه الأيام تصريحات وكلاما متناقضا من مسئولي العدو فأمريكا تطرح أمنياتها وتطرح ما عجزت عن تحقيقه في الحرب في قائمة مكونة من 15 بندا وتريد تحقيقه عبر الدبلوماسية".

وشدد قاليباف: "طالما الأمريكيون يسعون لاستسلام إيران فان جواب ابناء الشعب الايراني لهم هو هيهات منا الذلة"، مؤكدا أنهم "قادرون على معاقبة أمريكا وجعلها تندم كي لا تقدم بعد الآن على مهاجمة ايران".

وشدد على قاليباف، أن "الحرب التي دخلنا فيها بروح عاشورائية لن ننهيها إلا بالانتصار ولن نسمح بخروج الاعداء من الحرب إلا بعد تثبيت وترسيخ اقتدار إيران وسنجعل هذه الحرب عبرة كبيرة لكل معتد".