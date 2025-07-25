صندوق الأمم المتحدة للسكان: تزايد خطر الاستغلال الجنسي المرتبط بالاحتياج الإنساني في السودان

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن تزايد خطر الاستغلال الجنسي المرتبط بالاحتياجات الإنسانية ونقص مرافق الصرف الصحي، وفق تقييم أجراه في 4 ولايات.



وقال صندوق السكان في تقرير، إنه أجرى 6 عمليات تدقيق للسلامة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي في كسلا والقضارف ونهر النيل والنيل الأبيض، حيث لاحظت التقييمات خطرا متزايدا للاستغلال الجنسي المرتبط بالحاجة الإنسانية الحادة ونقص مرافق الصرف الصحي الكافية.

وأوضح أن التقييمات خلصت إلى تزايد خطر العنف الجنسي أثناء النزوح ومحدودية الوصول إلى الملاجئ الآمنة وفجوات في الوصول إلى الرعاية السريرية وقصور في توفر خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأشار إلى أن تقييما أجري في الخرطوم أظهر فجوات كبيرة في تقديم خدمات الصحة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، نتيجة تدمير أو تلف البنية التحتية ونقص الموظفين والتمويل.

وأفاد الصندوق بأن معظم مرافق رعاية التوليد الطارئة وحديثي الولادة في الخرطوم غير عاملة أو تعمل بطاقتها الدنيا، كما يوجد تقييد في الوصول إلى المساحات الآمنة للنساء والفتيات.

وتقول الأمم المتحدة إن 12.2 مليون شخص معظمهم من النساء والفتيات، معرضون لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي نتيجة لاستخدامه كسلاح حرب وانهيار أنظمة الحماية.

هذا، وأفاد الصندوق بأن انعدام الأمن والقيود على الوصول ونقص الموارد تعرقل الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث جرى الوصول إلى أقل من 10% من المحتاجين إلى خدمات منقذة للحياة.

وذكر أنه قدم خدمات إلى 31500 امرأة وفتاة في 63 مساحة آمنة يدعمها في 14 ولاية، حيث توفر هذه المساحات الدعم النفسي والإحالات القانونية والمشورة والتدريب على المهارات المدرة للدخل.

وكشف في تقريره عن تسجيل 243 حالة وفاة أمومية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024، جرى التحقق من 317 حالة، حيث سجلت أعلى معدلات الوفيات في الخرطوم وكسلا وغرب كردفان.

وتوجد 2.5 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب من جملة 10.5 مليون نازح منهن 251.870 امرأة حامل يتوقع أن تضع 84 ألف مولود جديد في الثلاثة أشهر المقبلة.

ويحتاج 30.4 مليون سوداني 64% من السكان، إلى مساعدات إنسانية بعد أن دمر النزاع القائم سبل العيش في الريف والحضر، وسط ضعف الاستجابة لاحتياجاتهم جراء التخفيض الواسع في تمويل برامج الإغاثة.