مهرجان بورسعيد السينمائي يعلن عن ورشة احترافية في الإخراج تحت إشراف علي بدرخان

أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، تنظيم ورشة متخصصة في الإخراج السينمائي، تحت إشراف المخرج الكبير علي بدرخان، أحد رموز السينما المصرية والعربية، وذلك ضمن فعاليات دورته الأولى المقرر إقامتها في الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر المقبل.

محاور الورشة

تتناول الورشة عددا من المحاور العملية والنظرية التي تُعد أساسية لفهم وتطبيق فن الإخراج، منها: مراحل إنتاج الفيلم، اللغة السينمائية، زوايا التصوير وحركة الكاميرا، التوليف البصري وتركيب اللقطات

قواعد المونتاج، العلاقة الإبداعية بين المخرج والممثل، التحضير العملي للتصوير.

تدريب تطبيقي ومشاريع تخرج

تعتمد الورشة على المزج بين المحاضرات النظرية والتدريب العملي، إلى جانب تحليل المشاهد السينمائية، لضمان إكساب المشاركين مهارات تطبيقية تؤهلهم للانخراط المهني في صناعة السينما والتلفزيون.

وفي ختام الورشة، ينجز المتدربون مشاريع تخرج سينمائية تحت إشراف مباشر، تمهيدا للحصول على عضوية انتساب بنقابة المهن السينمائية، وذلك ضمن بروتوكول تعاون بين النقابة ومؤسسة "كاليبار" و"بدرخان".

فرص تدريبية

إلى جانب ورشة الإخراج، يقدم المهرجان عددا من الورش الأخرى، أبرزها ورشة السيناريو التي يشرف عليها الكاتب والسيناريست ناصر عبد الرحمن، والتي شهدت إقبالا واسعا من المهتمين بمجال الكتابة داخل وخارج بورسعيد.