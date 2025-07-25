ترامب يوقع قانونا لخفض المساعدات الخارجية والإنفاق الإعلامي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يخفض الإنفاق الحكومي على المساعدات الخارجية وتمويل شبكتي البث العام "إن بي آر" و"بي بي إس" بما مجموعه 9 مليارات دولار.



وفي خطوة تعد سابقة في الولايات المتحدة منذ تأسيس النظام الإعلامي العام عام 1967، وبعدما وافق الكونغرس على مشروع قانون يلغي كامل التمويل الفيدرالي المخصص لهيئة البث الحكومية "بي بي إس" والإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر"، وقع الرئيس دونالد ترامب قانونا يتضمن أحكاما بشأن "إلغاء بعض النفقات الحكومية".



ووفقا للوثيقة، "سيعود 7.9 مليار دولار، مخصصة لوزارة الخارجية لتشغيل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى 1.1 مليار دولار مرسلة إلى المؤسسة الأمريكية للإذاعة العامة، إلى الميزانية الفيدرالية.

ويعادل هذا المبلغ تقريبا ميزانية المؤسسة لمدة عامين، والتي تتلقى من خلالها شبكتا "بي بي إس" و"إن بي آر" تمويلا حكوميا.

في الرابع من يونيو، أرسل ترامب طلبا إلى الكونغرس لإلغاء الإنفاق الحكومي على المساعدات الخارجية وتمويل شبكتي "بي بي إس" و"إن بي آر".

هذا وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأيام الماضية إلغاء تمويل للإذاعة والتلفزيون العام، في خطوة لإنهاء ستة عقود من التمويل الفيدرالي لـ"مؤسسة البث العام".

كما قالت الرئيسة التنفيذية لهيئة البث العام الأمريكية بولا كيرغر، إن محطات التلفزيون العام في الولايات المتحدة ستكون مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وانتقد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، قرار الرئيس دونالد ترامب خفض الإنفاق الحكومي على المساعدات الخارجية، موضحا أن القرار من شأنه أن يضر بالأطفال في الخارج ويسمح للصين بتوسيع نفوذها في بلدان أخرى من خلال التدخل لسد فجوة المساعدات.