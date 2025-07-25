الخارجية السورية: لا تقدم في تنفيذ الاتفاق المبرم مع تنظيم قسد

قال مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية قتيبة إدلبي، إنه لم يتم تسجيل أي تقدم بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم بين دمشق وتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي المعروف باسم "قسد" بتاريخ 10 مارس الماضي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إدلبي، الجمعة، لقناة "الإخبارية السورية"، حيث أكد أن تنظيم "قسد" استحوذ على موارد محافظة دير الزور (شرق).

وأشار إدلبي، إلى أن الولايات المتحدة في تفاهم تام مع الحكومة السورية في ملفات مختلفة.

وأفاد أن الاجتماع المرتقب بين الحكومة السورية و"قسد" في العاصمة الفرنسية باريس يأتي في إطار المفاوضات الجارية بهدف تحقيق الاندماج الكامل.

وأكد إدلبي، أن الولايات المتحدة وفرنسا تؤمنان بضرورة استكمال الخطوات التي من شأنها الحفاظ على وحدة سوريا.

وأردف أن موقف المسؤولين الفرنسيين يُظهر استعداد باريس للضغط على "قسد" من أجل التوصل إلى حل يريده السوريون.

وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد ما تسمى قوات "قسد"، فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا، ورفض التقسيم.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 عاما في الحكم.​​​​​​​