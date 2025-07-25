تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بالحرارة الفعلية بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات عن المسجلة في الظل.

وسجّلت درجات الحرارة في "عروس البحر المتوسط" العظمى 34 درجة مئوية، بينما بلغت المحسوسة 37، والصغرى 24 درجة. ويتراوح ارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط بين 1.25 إلى 1.75 متر، ويوصف بالحالة "خفيف إلى معتدل".

وتهبّ رياح شمالية غربية بسرعة تُقدَّر بـ 26 كيلومترًا في الساعة، في حين بلغت نسبة الرطوبة العظمى 90% والصغرى 50%، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي اليوم، أن البلاد لا تزال تحت تأثير موجة شديدة الحرارة تؤثر على معظم الأنحاء، حيث تُسجَّل درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية، وعلى جنوب الصعيد 44 درجة.

وشدّدت الهيئة على أهمية اتباع الإرشادات الوقائية لتجنّب التعرّض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا خلال ساعات الذروة من 12 ظهرًا إلى 5 مساءً.

كما أوصت بالإكثار من شرب السوائل الباردة، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، واستخدام غطاء للرأس مثل القبعات في حال الخروج تحت الشمس.