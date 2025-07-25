ستارمر: الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون جزءا من خطة سلام أوسع نطاقا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون جزءاً من خطة أوسع لضمان أمن الفلسطينيين، والإسرائيليين على نحو دائم، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وبعد إعلان فرنسا، الخميس، عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية، أكد ستارمر أنه يعمل مع حلفائه على الخطوات اللازمة لتحقيق السلام في الصراع الدائر في غزة.

وقال في بيان عقب محادثاته مع زعيمي فرنسا، وألمانيا: "يجب أن يكون الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى هذه الخطوات.. لكن يجب أن يكون ذلك جزءاً من خطة أوسع تفضي في النهاية إلى حل الدولتين وضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين على نحو دائم".