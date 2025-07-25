ارتفاع معدل نمو الإقراض المصرفي منطقة اليورو خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة، اليوم الجمعة، ارتفاع وتيرة نمو القروض المصرفية في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي رغم تأثيرات المخاوف من الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي.

وبحسب بيانات البنك زادت القروض للقطاع الخاص في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال يونيو بنسبة 3% مقابل زيادة بنسبة 2.8% خلال مايو.

وارتفع معدل نمو قروض الأسر خلال الشهر الماضي إلى 2.2% سنويا مقابل 2% خلال الشهر السابق. كما ارتفع معدل نمو القروض للشركات غير المالية إلى 2.7% مقابل 2.5% خلال الفترة نفسها.

في المقابل تراجعت وتيرة ارتفاع مؤشر قياس المعروض النقدي الشامل "إم 3" إلى 3.3% خلال يونيو بعد ارتفاعه بنسبة 3.9% في مايو. كما تباطأ نمو المعروض النقدي الضيق "إم1" إلى 4.6% من 5.1% خلال الفترة نفسها.