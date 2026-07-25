زيلينسكي: مقتل 6 أشخاص في هجمات روسية استهدفت مدينتي سلوفيانسك وسومي

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، مقتل 6 أشخاص جراء قصف روسي على مدينتي سلوفيانسك وسومي.

وقال زيلينسكي في بيان خطي، إن الجيش الروسي شن خلال الليلة الماضية هجمات جوية على بلاده.

وأوضح أن 3 أشخاص قتلوا جراء الهجوم الذي استهدف مدينة سلوفيانسك في منطقة دونيتسك.

وأضاف أن منشأة تابعة لشركة الشحن "نوفا بوتشا" في مدينة سومي التابعة لمنطقة خاركيف تعرضت أيضا للاستهداف.

وأفاد بمقتل 3 أشخاص آخرين في الهجوم على سومي، مبينا أن الهجمات التي طالت مناطق مختلفة من البلاد أسفرت كذلك عن إصابة 10 أشخاص.

وأشار زيلينسكي إلى أن الجيش الروسي استخدم في الهجمات التي نفذها خلال الليلة الماضية صاروخين ونحو 160 طائرة مسيرة هجومية.

ونشبت الحرب الروسية الأوكرانية منذ عام 2022، وتشترط روسيا لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.