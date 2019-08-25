قنصل الصين بالإسكندرية: مصر والصين تنعمان بمستقبل مشرق في إطار مبادرة الحزام والطريق

أكدت قنصل الصين بالإسكندرية، جاو ليينغ، قوة العلاقات المصرية الصينية،مشددة على أن الدولتين تنعمان بمستقبل مشرق في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وقالت ليينغ، خلال فعاليات ختام المعسكر الدولي المصري الصيني الأول، اليوم الأحد،الذي تنظمه قنصلية الصين بالإسكندرية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية - "نحتفي هذا العام بمرور 63 سنة على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، وهناك صداقة قوية بين الشعبين المصري والصيني".

وأشارت إلى أن مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى دعم العلاقات في مختلف المجالات بين الجانبين، وتركز على تعزيز التعاون وتحقيق التنمية المشتركة.

ونوهت ليينغ إلى أن مستقبل الصين ومصر يكمن في الشباب، كما أن تبادل الشباب يعد جزءا مهما في العلاقات بين الجانبين، لافتة إلى أن الطلاب من جامعة شنغهاي والطلاب المصريين شاركوا معا في المعسكر الصيفي بما يعزز العلاقات بين الدولتين.

من جانبهم، أعرب الطلاب الصينيون عن إعجابهم بالحضارة والثقافة المصرية وما تعلموه عن المصريين خلال فعاليات المعسكر، داعيين أصدقائهم المصريين إلى زيارة الصين.

كما تحدث الطلاب المصريون عن استفادتهم من تلك التجربة والمشاركة في فعاليات المعسكر.