شاب يحاول الانتحار بذبح نفسه أمام النادي الاجتماعي بالزقازيق

حاول شاب، التخلص من حياته بذبح نفسه، اليوم الأحد؛ أمام بوابة النادي "الاجتماعي" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بقيام شاب بمحاولة ذبح نفسه أمام بوابة النادي "الاجتماعي" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

بالانتقال والفحص، تبين أن الشاب بمنتصف العقد الثالث من العمر، مُقيم بمنطقة "الخانكة" بمحافظة القليوبية، وأنه أصاب نفسه بجرح قطعي بالرقبة لكنه لا يزال على قيد الحياة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى "الأحرار" التعليمي، بواسطة سيارات الإسعاف، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.