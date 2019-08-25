راموس: نيمار من أفضل 3 لاعبين في العالم

أشاد الإسباني سيرجو راموس، قائد ريال مدريد، بالبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي ارتبط اسمه بالانتقال للناديى الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال راموس في تصريحات صحفية عقب مباراة فريقه أمام بلد الوليد لحساب الجولة الثانية من الدوري الإسباني: «لطالما قلت إن نيمار واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم بالنسبة لي، لكن الحديث عن لاعبين ليسوا معنا سيكون تقليلا من الاحترام للقائمة التي نملكها، وللاعبين الجدد الذين انتدبناهم».

وحول إمكانية انضمام النجم البرازيلي للفريق الملكي قال راموس: «سنرى ما سيحدث في المستقبل».

في السياق متصل أبدى قائد منتخب إسبانيا رغبته في بقاء الكوستاريكي كيلور نافاس حارس الفريق، وسط الأنباء التي تشير إلى رغبة الثاني في الرحيل عن النادي.

وقال راموس: «أعتقد أن نافاس واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، الصراع على هذا المركز كان قائما دائما، حضرنا فترة إيكر (كاسياس)، وأعتقد أن ريال مدريد يمتلك الآن ثنائي مميز في حراسة المرمى، أتفهم أنها مشكلة لزيدان، أرغب في استمرار نافاس معنا، إنه حارس مرمى مميز، وصديق مميز».

ووقع ريال مدريد في فخ التعادل أمام بلد الوليد لحساب منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني بهدف لكل فريق، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، مفرطًا في نقطتين بأولى مبارياته على ملعبه في الموسم.