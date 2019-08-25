نصر الله يهدد: لن نسمح لإسرائيل باتباع مسار الاستهدافات التي تقوم بها في أماكن أخرى

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن «الطائرة الإسرائيلية المسيرة الأولى التي سقطت اليوم في لبنان كانت عسكرية وبهدف الاستطلاع»، مشيرًا إلى أن «الطائرة الثانية كانت هجومية وضربت هدفًا معينًا».

وأضاف «نصر الله»، في تصريحات عاجل ذكرتها فضائية «العربية»، مساء الأحد، أن «هذا أول خرق خطير لقواعد الاشتباك مع إسرائيل منذ 2006»، متابعًا: «هذا السيناريو بدأ في العراق عبر استهداف مخازن الحشد الشعبي».

وأوضح «لن نسمح لإسرائيل باتباع مسار الاستهدافات التي تقوم بها في أماكن أخرى»، محذرًا: «إذا تم التغاضي عن هذا الخرق ستتمادى إسرائيل».

وطالب الحكومة اللبنانية، بالتحدث مع الولايات المتحدة للجم إسرائيل، قائلًا: «للدولة الحق بالتحرك في مجلس الأمن ودوليًا، لكن حزب الله سيقوم بما عليه».

وتوعد الجيش الإسرائيلي برد مفتوح زمنيًا، قائلًا: «إذا قُتل عنصر من حزب الله في سوريا، سنرد في لبنان وليس في مزارع شبعا».

يذكر أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت إلى جانب انفجار أخرى، فجر اليوم الأحد، في ضاحية بيروت الجنوبية، وفقًا لسؤول في حزب الله.