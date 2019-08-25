 مدير مستشفيات الدمرداش: نجري 150 ألف عملية جراحية سنويا - بوابة الشروق
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مدير مستشفيات الدمرداش: نجري 150 ألف عملية جراحية سنويا

مستشفى الدمرداش
مستشفى الدمرداش
محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 25 أغسطس 2019 - 1:52 ص | آخر تحديث : الأحد 25 أغسطس 2019 - 1:52 ص

قال الدكتور أيمن صالح، مدير مستشفيات الدمرداش، التابعة لكلية الطب بجامعة عين شمس: "نستقبل نحو مليون ونصف مريض سنويًا، منهم 150 ألف مريض لعمل إجراء جراحي".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء السبت، أن ميزانية العلاج والأدوات والمستلزمات الطبية تصل إلى نحو 245 مليون جنيه سنويًا، موضحًا أن هذه الميزانية تأتي من الدولة فضلًا عن التبرعات.

وتابع أن المستشفيات تقدم خدمات العلاج للمرضى مجانًا تمامًا عبر مظلة التأمين الصحي ووزارة الصحة، مضيفًا: "أو مجانًا تمامًا، بالذات في حالات الطوارئ".

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