قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة صباح الخميس المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن قطع المياه عن مناطق "منطقة النعام – ألف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – أحمد عصمت ومتفرعاته – الزهراء ومتفرعاته – ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – أحمد عرابي ومتفرعاته – ش العشرين ومتفرعاته – ش جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر) وضعفها عن مناطق (الشيراتون – الكلية الحربية)، وذلك اعتبار من الساعة التاسعة صباح يوم الخميس الموافق 27 أغسطس الجاري وحتى الساعة الخامسة عصر نفس اليوم؛ لإجراء أعمال صيانة بخط مياه قطر 1500 مم بمحطة مياه مسطرد.

وتهيب الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، كما تقوم بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حال وجود أي شكوى يمكن الاتصال بالخط الساخن 125.