قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية، إن مساكن عثمان التي تم توفيرها لـ232 أسرة من قاطني بلوكات أرض المطار، مساكن حكومية تابعة لوزارة الجيزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن البلوكات التي تم إخلائها كانت آيلة للسقوط وغير مؤهلة للترميم، وهو ما جعل الدولة تبادر لإنقاذ حياة سكانها، متابعًا: «حياة المواطن أصبحت على قائمة أولويات الدولة».

وأشار إلى تمليك الأسر للوحدات التي حصلوا عليها، وأن تلك المساكن ليست بديلًا وقتيًا، مشيرًا إلى أن المجهود الأكبر لتسكين الأسر كان على عاتق محافظة الجيزة.

وذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعطى أوامر لفتح منافذ استهلاكية في المساكن التي انتقل إليها الأسر، مناشدًا الأسر بالتواصل مع المحافظ أو صندوق العشوائيات حال شعروا بأي نقص.

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، البدء في إخلاء 7 بلوكات بمنطقة أرض المطار بحي شمال الجيزة، بعد صدور قرار مركز بحوث الإسكان والبناء بوجود خطورة على حياة المقيمين بها، وعدم جدوى الترميم، وقرار لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بإزالة تلك البلوكات حتى سطح الأرض.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أنه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك البلوكات، البالغ عددهم 232 أسرة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، وسيتم تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها بدون أي مقابل مراعاة للبعد الاجتماعي لقاطني تلك البلوكات، ولتوفير حياة وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم، في إطار توجهات الدولة في هذا الشأن.

