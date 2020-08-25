تخقيض الرسوم الإدارية لمدرسة سينما الجزويت بالقاهرة بنسية 50%

أعلن الأب وليم سيدهم اليسوعي رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" عن تخفيض الرسوم الإدارية لمدرسة سينما الجزويت بالقاهرة بنسبة 50 %، وذلك نظرا لكثرة طلبات الطلبة والمهتمين بالسينما على المدرسة، ورغبة في التجاوب مع تطلعات البعض في الانتساب للمدرسة السينما، مشيرا إلى أن إدارة الجمعية قامت بالاجتماع باللجنة الاستشارية لقطاع السينما، كما تحاورت مع مجلس الإدارة، وقررت دعم كل طالب مقبول أو طالبة بخمسة آلاف جنيه، مما يعني أن المصروفات الإدارية والتشغيلية أصبحت خمسة آلاف جنيه مصري بدلا من عشرة آلاف جنيه.

كانت قد أعلنت جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" عن فتح باب التقدم للالتحاق للدراسة بالدفعة الثانية عشر لمدرسة سينما الجزويت بالقاهرة 2020 – 2022، وقالت إن آخر موعد لاستقبال الاستمارات هو 30 سبتمبر 2020 في مقر الجمعية. وأوضح الكاتب سامح سامي المدير التنفيذي للجمعية أنه سيتم قبول 25 طالباً للالتحاق بالدفعة الثانية عشر، مؤكدا أن مدرسة سينما الجزويت بالقاهرة - التى تأسست عام 2005 - تعتبر أولى المدارس المستقلة فى تعليم السينما لــ "دعم حرية التعبير الفني" فى القاهرة وصعيد مصر، وفقًا لرؤية جمعية النهضة العلمية والثقافية (جزويت القاهرة)، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وحرية التعبير فى مصر، وتقوم المدرسة على المفهوم الواسع لصناعة الأفلام، بحيث يتمكن المتدربون من الإلمام بجميع تخصصات ومراحل صناعة الفيلم دون التخصص فى مجال واحد. تتكون الدراسة من 530 ساعة من المحاضرات والتدريبات التى تشمل قراءات وأنشطة ومناقشات جماعية ممتدة مع صناع أفلام ومتخصصين فى مجالات فنية وفكرية مختلفة مثل علم النفس والفن التشكيلي وعلم الجمال والأدب، بالإضافة إلى مجموعة ورش التدريب العملية في: الإخراج السينمائي، كتابة السيناريو، التصوير، الصوت، المونتاج والإنتاج، بالإضافة إلى توجيه الممثل وليس التمثيل، وتاريخ السينما، وذلك عبر دراسة 35 مقررا نظريا وعمليا على يد نخبة من صناع الأفلام والأكاديميين، من بينهم الدكتور ياسر منجي والدكتورة إيمان عز الدين والدكتور بدر الدين مصطفي والموسيقار هشام جبر، وعصام زكريا وأحمد أبو الفضل. بالإضافة إلى الاشتراك في المهرجانات السينمائية، وتبادل خبرات مع مدارس مناظرة محلية وأجنبية.

وأكد إعلان الدفعة الجديدة أن من يمكنه التقدم، هم الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، والمصريون والعرب المقيمين فى مصر، والحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ومن لم يسبق لهم دراسة السينما بشكل نظامى فى أى من الجامعات أو المعاهد الأكاديمية المعتمدة. وتستمر الدراسة فى المدرسة التي تديرها الدكتورة مروة عبد الله لمدة 18 شهرًا (إجمالى عدد ساعات الدراسة 530 ساعة).

أما مراحل اختيار الطلاب، ستكون كالتالي:

المرحلة الأولي: تقييم استمارات التقدم واختيار الأفضل من بينها وفق معايير القبول الخاصة بالمدرسة.

المرحلة الثانية: اجتياز الاختبار التحريرى الذى يقيس الثقافة السينمائية والرؤية الفنية والقدرة على الإبداع والتحليل والنقد.

المرحلة الثالثة: اجتياز الورشة التأهيلية النهائية.

المرحلة الرابعة: اجتياز المقابلة الفردية وذلك فى مقر جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" الكائن، 15 شارع المهرانى الفجالة خلف مدرسة العائلة المقدسة رمسيس القاهرة.