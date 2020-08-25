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وزير الخارجية المغربي يستقبل السفير الجديد لدولة الإمارات المتحدة

ناصر بوريطة
ناصر بوريطة
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 9:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 9:07 م

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، العصري سعيد أحمد الظاهري، الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الملك محمد السادس.

ذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأن العصري سعيد أحمد الظاهري سبق له أن شغل منصب سفير مفوض فوق العادة لبلاده لدى المملكة المغربية من 2011 إلى 2016، علاوة على مناصب أخرى، منها سفير مفوض فوق العادة لدولة الامارات لدى مملكة البحرين، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.

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