وزير النقل: وصول 13 عربة سكة حديد روسية إلى ميناء الإسكندرية

الوزير: 22 عربة أخرى تصل الأسبوع المقبل وإدخالها الخدمة مباشرة

أعلن وزير النقل كامل الوزير، أمس، وصول الدفعة الثالثة من عربات ركاب السكك الحديدية الروسية الجديدة بإجمالي 13 عربة إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر، والموقعة بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

وقال الوزير، في بيان له اليوم، إنه بوصول هذه العربات الجديدة إلى ميناء الإسكندرية فقد بلغ إجمالي العربات التي تم توريدها حتى الآن 46 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية كما ستصل الأسبوع المقبل 22 عربة جديدة أخرى على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة شهريا وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف الوزير، أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية).

ولفت الوزير، إلى أنه سيتم دخول العربات الجديدة التي تصل تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريا دخول 3 قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما سيساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وإحداث نقلة نوعية هائلة في مستوى اسطول العربات بالسكة الحديد.