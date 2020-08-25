 بتهمة غسل أموال.. إيقاف 7 قضاة كويتيين عن العمل وإحالتهم للتحقيق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بتهمة غسل أموال.. إيقاف 7 قضاة كويتيين عن العمل وإحالتهم للتحقيق

(د ب أ )
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 4:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 4:39 م

قرر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت اليوم الثلاثاء، إيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشتباه بتعاملات لهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي المحبوس حاليا بتهمة غسل أموال.

وكانت السلطات الكويتية ألقت القبض منتصف يوليو الماضي على صالحي وأربعة أشخاص (مصري وعراقي يملك جنسية أوروبية، وكويتيين اثنين)، وذلك عقب مداهمة موقع رئيس الشبكة (صالحي) بأحد الشاليهات في منطقة بنيدر جنوب العاصمة الكويت ومواقع أخرى، بتهمة غسل الأموال.

وحرزت السلطات سيارات فارهة وكلاسيكية، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة .

وكان نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح أكد أول أمس الأحد على ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

وتصدرت مسألة مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة أحاديث الكويتيين رسميا وشعبيا بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين وهما قضية "الصندوق السيادي الماليزي" وقضية "النائب البنغالي" المتهم فيهما شخصيات رفيعة وبارزة.


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