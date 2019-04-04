أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بالمهندس أشرف دوس منفذ مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية، والذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة إنه كان يمكنه أن يكمل استثماراته في الخارج ويكتفي بذلك، ولكنه كان واثقًا بدولته.

وأضافت في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، على هامش توقيع بروتوكول مع المهندس أشرف دوس، مساء الاثنين، أن افتتاحات المشاريع التي تشهدها الدولة يوميًا تثبت أن مصر سوق واعد، قائلة إن «دوس» استثمر في مصر ليخدم بلده، ويفيد أبناء محافظة الغربية.

وأشارت إلى أن دراسة المهندس أشرف دوس لموقع مشروعه إضافة إلى القوة الشرائية لمحافظة الغريبة، ما جعله يقبل على إنشاء المنطقة اللوجستية، مؤكدة أن الدولة تشجع المصريين في الخارج على الاستثمار في البلد.

وأضحت أنه تم افتتاح المرحلة الثانية من مشروع المنطقة اللوجستية بالغربية في الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن الاستثمارات تساهم في تنمية الدلتا والصعيد، وتوفر فرص العمل للشباب.

ووقع كلا من وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة «فيرن برو جلوبال» للاستثمار، وأحد المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، بروتوكول تعاون لتوفير فرص عمل لتشغيل العمالة المصرية العائدة من الخارج.



